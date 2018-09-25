Разведенные женщины счастливее ставших холостыми мужчин

Авторы британского издания Time провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины спокойнее переживают развод, чем мужчины. Журналисты опросили 1060 читателей, ранее состоявших в браках. Средний возраст участников проекта – 54 года.

Авторы Time задали читателям более 30 вопросах о семейной жизни и причинах развода. В итоге 53 процента женщин признались, что после развода стали гораздо счастливее. Этой точки зрения придерживаются всего 32 процента мужчин.

Большинство представителей сильного пола, говоря о разводе, употребляли слова "неудача", "провал" и "разочарование", а женщины – "праздник", "восторг" и "подъем".

61 процент женщин и 47 процентов мужчин заявили, что им гораздо комфортнее ощущать себя свободными и не искать новых отношений. Теплые чувства к бывшим сохраняют 8 процентов женщин и 17 процентов мужчин. При этом представители сильного пола на 30 процентов чаще изменяли своим вторым половинкам, чем женщины.

Среди наиболее частых причин развода – измены и общая неудовлетворенность отношениями. 14 процентов говорили, что все дело в переменах, которые произошли в них, а 49 процентов отметили, что во всем виноваты изменения в партнере.