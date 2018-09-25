Мать-одиночка, которую отчим с мачехой выгнали из дома, на коленях молит о помощи

Восемь лет Ирина Сухова из Луховиц – мать-одиночка, которая после смерти ее матери была изгнана из собственного дома отчимом и его новой женой, вынуждена скитаться, потому что осталась без крыши над головой.

В поисках помощи и справедливости она пришла в студию "Прямого эфира" и бросилась на колени перед Андреем Малаховым.

Ирина рассказывает, что отчим с новой супругой не только выгнали ее из дома, но еще и требует лишить мать-одиночку родительских прав. При этом 36-летняя женщина обвиняет отчима в постоянных домогательствах и изнасилованиях, которые начались, когда ей было всего 14 лет.

Мать-одиночка считает, что теперь отчим и его новая жена хотят лишить ее и квартиры, и ребенка.

Ирина уверяет, что оснований лишать ее родительских прав нет: она не пьет (у нее гипертония), берется за любую работу, а ребенок — желанный и долгожданный.

Однако появившиеся в студии отчим Александр Муравлев и его нынешняя супруга обвинили Ирину в том, что она "воровка" и "привокзальная проститутка", которая к тому же подвела под статью своего мужа – отца ребенка.

Эти оскорбления довели до потасовки в студии.

Так кто же говорит правду: отчим, обвиняя Ирину в аморальном поведении, или Ирина, которая обвиняет его в домогательствах с подросткового возраста? За что от Ирины отрекся родной брат, и сможет ли она с ребенком вернуться в квартиру, где живут отчим с новой женой?

Для того, чтобы доказать: она говорит правду, Ирина Сухова согласилась пройти тест на детекторе лжи. Обсуждение этой истории и результаты теста – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".