В Дании мужчина забрался в вольер к слонам

В зоопарке Копенгагена посетитель, по всей видимости, захотел испытать себя на прочность и запрыгнул в вольер к слонам. В Сеть попали кадры этого спонтанного "визита". Сначала даже кажется, что гигантские животные растопчут мужчину, но те оказались воспитаннее.

Увидев незнакомца, взрослые слоны тут же начали успокаивать слоненка, а затем бросились к незваному гостю. Тот раскинул руки в стороны, видимо, решив, что ему пришел конец.

Но не тут-то было. Довольно быстро мужчина понял, что был не прав и направился в сторону выхода. Слоны, которые даже не стали пытаться причинить гостю вред, спокойно, но настойчиво сопроводили его к выходу.

"Дом слонов" в датском зоопарке был открыт в 2008 году. Он считается одним из лучших зверинцев подобного типа в мире.