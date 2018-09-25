На месте убийства Урицкого открыли памятную доску

Мемориальная доска памяти российского революционера, председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого открылась в здании Главного штаба в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, доска установлена на лестнице вестибюля бывшего министерства иностранных дел Российской империи, где 30 августа 1918 года поэтом и социалистом Леонидом Каннегисером был застрелен Урицкий.

Выступая на открытии, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что данный знак воздвигнут в память события, положившего началу Красного террора, объявленного 6 сентября 1918 года после покушения на Владимира Ульянова-Ленина и убийства Урицкого, которые произошли в один день.

По разным оценкам историков, в годы гражданской войны число жертв Красного террора составило от 140 тысяч до двух миллионов человек.