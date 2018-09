Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа

В Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С высокой трибуны о мировых проблемах говорил тот, кто имеет непосредственное отношение к их появлению — Дональд Трамп. Темы серьезные: торговые войны, военные конфликты, угрозы санкциями. Но слова американского лидера встретили смехом. Впервые в истории ООН президент США выступал третьим, пропустив вперед лидеров других стран.

Порядок тех, кто выходит на трибуну в день открытия большой политической дискуссии в ООН, не меняется десятилетиями. И есть в этом постоянстве что-то от спасительного ритуала. Осталось еще в таком неустойчивом мире нечто, на что можно опереться и чему можно доверять.

"Наш мир страдает от запущенного случая синдрома дефицита доверия. Люди чувствуют беспокойство и неуверенность. Подорвана вера в мировой порядок, основанный на существующих правилах. Внутри стран люди теряют веру в политические институты, а поляризация мнений и популизм на подъеме", — произнес вступительную речь на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсека сменяет председатель Генассамблеи — сейчас это бывшая глава эквадорского МИД Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Потом выходит бразильский президент Мишел Темер — лидер этой страны открывал первые дебаты в 1946 году, а следом как раз и случилось то, о чем предупреждал Гуттереш. Люди ощутили беспокойство. Вместо следующего в очереди Дональда Трампа к трибуне направился Ленин. Президента Эквадора Морено родители назвали в честь Владимира Ленина.

Сперва показалось, что Трамп сделал джентльменский жест. Морено передвигается в инвалидной коляске, и президент США возможно просто пропустил его вперед. Но глядя на то, как Трамп в окружении жены Меланьи и дочери Иванки в это самое время неторопливо подходил к эскалаторам, да еще и успевал общаться журналистами, возникла мысль о домашней заготовке. ООН хозяин Белого дома недолюбливает, чего и не скрывает. Недолюбливают и его. Начало выступления зал встретил смехом.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — отреагировал на смех президент США.

Для Дональда Трампа нынешняя Генассамблея вторая. Первая запомнилась тем, что прямо из здания штаб-квартиры ООН глава Белого дома грозил полным уничтожением одной из стран членов всемирной организации — Северной Корее. Называл ее лидера человеком-ракетой. С Ким Чен Ыном потом договорились. Новый старый враг у США теперь Иран.

"Лидеры Ирана сеют хаос, смерть и разрушение. Они не уважают своих соседей и суверенитет народов. Иранские лидеры используют народные ресурсы, чтобы обогащаться и распространять беспорядок на Ближнем Востоке и за его пределами. США запустили кампанию по усилению давления на Иран, чтобы лишить режим средств, которые требуются для продолжения своей кровавой политики", — заявил с трибуны Организации Объединенных Наций Дональд Трамп.

Звучало странно. Особенно после того, что утром 25 сентября Трамп написал в твиттере о потенциальной встрече с Хасаном Рухани.

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!