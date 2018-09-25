Стабильности в мире нет: Ленин заменил в ООН встреченного смехом Трампа
В Нью-Йорке проходит 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С высокой трибуны о мировых проблемах говорил тот, кто имеет непосредственное отношение к их появлению — Дональд Трамп. Темы серьезные: торговые войны, военные конфликты, угрозы санкциями. Но слова американского лидера встретили смехом. Впервые в истории ООН президент США выступал третьим, пропустив вперед лидеров других стран.
Порядок тех, кто выходит на трибуну в день открытия большой политической дискуссии в ООН, не меняется десятилетиями. И есть в этом постоянстве что-то от спасительного ритуала. Осталось еще в таком неустойчивом мире нечто, на что можно опереться и чему можно доверять.
"Наш мир страдает от запущенного случая синдрома дефицита доверия. Люди чувствуют беспокойство и неуверенность. Подорвана вера в мировой порядок, основанный на существующих правилах. Внутри стран люди теряют веру в политические институты, а поляризация мнений и популизм на подъеме", — произнес вступительную речь на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсека сменяет председатель Генассамблеи — сейчас это бывшая глава эквадорского МИД Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Потом выходит бразильский президент Мишел Темер — лидер этой страны открывал первые дебаты в 1946 году, а следом как раз и случилось то, о чем предупреждал Гуттереш. Люди ощутили беспокойство. Вместо следующего в очереди Дональда Трампа к трибуне направился Ленин. Президента Эквадора Морено родители назвали в честь Владимира Ленина.
Сперва показалось, что Трамп сделал джентльменский жест. Морено передвигается в инвалидной коляске, и президент США возможно просто пропустил его вперед. Но глядя на то, как Трамп в окружении жены Меланьи и дочери Иванки в это самое время неторопливо подходил к эскалаторам, да еще и успевал общаться журналистами, возникла мысль о домашней заготовке. ООН хозяин Белого дома недолюбливает, чего и не скрывает. Недолюбливают и его. Начало выступления зал встретил смехом.
"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — отреагировал на смех президент США.
Для Дональда Трампа нынешняя Генассамблея вторая. Первая запомнилась тем, что прямо из здания штаб-квартиры ООН глава Белого дома грозил полным уничтожением одной из стран членов всемирной организации — Северной Корее. Называл ее лидера человеком-ракетой. С Ким Чен Ыном потом договорились. Новый старый враг у США теперь Иран.
"Лидеры Ирана сеют хаос, смерть и разрушение. Они не уважают своих соседей и суверенитет народов. Иранские лидеры используют народные ресурсы, чтобы обогащаться и распространять беспорядок на Ближнем Востоке и за его пределами. США запустили кампанию по усилению давления на Иран, чтобы лишить режим средств, которые требуются для продолжения своей кровавой политики", — заявил с трибуны Организации Объединенных Наций Дональд Трамп.
Звучало странно. Особенно после того, что утром 25 сентября Трамп написал в твиттере о потенциальной встрече с Хасаном Рухани.
Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 сентября 2018 г.
Впрочем, обещал американский президент и никого не учить как жить и работать, но тоже передумал. Китаю досталось за перекосы в торговле, Германии — за то, что не отказалась от строительства газопровода "Северный поток-2" из России.
"Зависимость от одного поставщика делает страну уязвимой для вымогательств и запугивания. Мы признательны таким странам, как Польша, которая возглавила строительство Балтийского трубопровода, чтобы страны больше не зависели от России в вопросе энергетической безопасности. Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она незамедлительно не сменит свой курс", — предостерег Берлин Трамп.
Германская делегация во главе с министром иностранных дел Хайко Маасом на этих словах улыбалась, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган их и вовсе не слышал. Он из зала ушел. Президент Ирана Рухани может ответить Трампу уже сегодня. Он выступает после обеда, а пока в кулуарах ООН все обсуждают премьер-министра Новой Зеландии Джарсинду Ардерн. На Генассамблею она прилетела с трехмесячной дочкой. Так раньше не поступал никто из мировых лидеров. Грудному ребенку даже выдали специальной пропуск. С фотографией в чепчике.
Президент США в ООН задержится. 26 сентября — заседание Совета Безопасности по нераспространению оружия массового поражения, на котором Трамп будет председательствовать. Говорить он собирается опять об Иране.
Россию на Генассамблее представляет глава МИДа Сергей Лавров. Он тоже слушал выступление американского президента.
- Как вам речь Трампа? Совсем немножко там про Россию было…
"Вы все слышали, — дипломатично парирует Сергей Лавров. – Я доверяю вашему анализу".
Выступления самого Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи ООН назначено на 28 сентября.
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