В Москве кардиологи обсудили, как избежать внезапной смерти у пациентов

Всегда ли нужно снижать давление гипертоников, чем опасна аритмия и есть ли способ устранить риск инфаркта и развитие ишемической болезни сердца? Эти и другие жизненно важные вопросы обсуждали в Москве, на открывшемся конгрессе кардиологов. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в нашей стране.

Долгожданное рождение дочери для Людмилы омрачилось страшным известием — у ребенка порок сердца. Уже в первые недели жизни малышке пришлось перенести две операции, чтобы дожить до основной — пластики клапанов. И сегодня ее выписывают домой — здоровой.

В центре кардиохирургии имени Бакулева в год делают 1600 таких операций младенцам. Несовместимые с жизнью пороки выявляют уже во время беременности.

Функциональное исследование сердца и легких. В покое и под нагрузкой. Позволяет кардиологу увидеть развитие ишемической болезни, предсказать риск инфаркта.

Как предупредить острый коронарный синдром, который часто ведет к внезапной смерти — обсуждают на конгрессе кардиологов. Рассматривают и новые рекомендации европейских врачей. Снижать давление гипертоников до показателей не 140 на 90, а 130 на 80. У российских медиков свой подход.

От аритмии каждый год умирает 300 000 россиян. Недуг успешно лечится хирургически, но зачастую время упущено. И тогда приходится делать — сложные реконструктивные операции.

Сердечно-сосудистые заболевания, согласно статистике — главная причина смерти в нашей стране. 56% от общего числа. По данным прошлого года, смертность снизилась на 5%. Это связывают с появлением специализированных сосудистых центров для экстренной помощи в каждом регионе.

Возможность проводить Сложнейшие высокотехнологичные операции теперь появилась не только в Москве.

Ведущий кардиохирург Новосибирска Александр Богачев-Прокофьев впервые в России проводит пластику аортального клапана через небольшой разрез — всего 6 сантиметров. Прямую трансляцию наблюдают врачи со всей страны. Именно эта оригинальная методика может стать новым стандартом лечения этого вида порока сердца.