Российские шахматисты выиграли у ирландцев

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России одержала свою вторую победу на турнире.

На этот раз россияне выиграли у команды Ирландии. Ян Непомнящий и Никита Витюгов одержали победы, а Сергей Карякин и Дмитрий Яковенко завершили свои партии вничью. Наша команда одержала вторую победу на турнире.

Женская команды уступила сборной Узбекистана. Наталья Погонина проиграла, а Александра Костенюк, Александра Горячкина и Валентина Гунина довольствовались ничьими. У наших девушек победа и поражение после двух туров.