Сергей Лавров провел закрытые встречи с Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И

Сергей Лавров провел закрытые встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и китайским коллегой Ван И.

Как сообщили в российском МИДе, с Могерини Лавров обсудил ситуацию на Западных Балканах, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке. А с Ван И — проблему корейского полуострова и дальнейшее сотрудничество Москвы и Пекина.

На мероприятии "Действия в поддержку миротворчества" Лавров представил позицию России и отметил: наша страна готова развивать сотрудничество с ООН в этой сфере, но у нас есть важные замечания к проектам документов, которые собирается принять организация, передает "Россия 24".