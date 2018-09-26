Пожар на востоке Москвы потушен

МЧС сообщило, что спасатели полностью потушили пожар на площади 900 квадратных метров на востоке Москвы. Жертв нет, передает РИА Новости.

Возгорание возникло ночью в одноэтажном металлическом здании по адресу: Амурская улица, дом 5, строение 2. По словам администрации помещения, в здании хранилась бумажная продукция.

Причины пожара устанавливаются.