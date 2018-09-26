У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,7

Геологическая служба США сообщил, что у берегов Фиджи в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Очаг стихии находился почти в 400 километрах к востоку от столицы Фиджи — города Сува – и на глубине 577 километрах, передает ТАСС.

Угроза цунами не объявлялась.