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26 сентября 201806:47

Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Global Look Press

Роспотребнадзора распространил предупреждение о вспышке чумы на Мадагаскаре.

По сообщению Министерства здравоохранения Мадагаскара зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, четыре завершились летальным исходом. Из пяти лабораторно подтвержденных случаев чумы в трех случаях наблюдалась легочная форма, в двух – бубонная, передает РИА Новости.

Российское ведомство просит россиян учитывать информацию при планировании поездок.

По данным ВОЗ, причинами заболевания являются плохие санитарные условия жизни населения и труднодоступность медицины. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

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