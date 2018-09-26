Роспотребнадзор предупреждает: на Мадагаскаре вспышка чумы

Роспотребнадзора распространил предупреждение о вспышке чумы на Мадагаскаре.

По сообщению Министерства здравоохранения Мадагаскара зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, четыре завершились летальным исходом. Из пяти лабораторно подтвержденных случаев чумы в трех случаях наблюдалась легочная форма, в двух – бубонная, передает РИА Новости.

Российское ведомство просит россиян учитывать информацию при планировании поездок.

По данным ВОЗ, причинами заболевания являются плохие санитарные условия жизни населения и труднодоступность медицины. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.