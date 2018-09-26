Лондонский стадион "Уэмбли" будет продан за 600 млн фунтов

У главного стадиона Англии скоро появится новый хозяин. Заокеанский миллиардер Шахид Хан купит "Уэмбли" за 600 млн фунтов (около 788,7 млн долларов). Футбольная ассоциация Англии (FA) одобрила условия сделки, которая должна быть завершена 27 сентября после заседания Совета директоров организации.

Как отмечает ТАСС, сделка предусматривает множество ограничений. Самое главное их них: стадион не может быть переименован. Кроме того, новому владельцу запрещено использовать арену в качестве залога. Плюс Футбольная ассоциация также оставила за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять обязательства.

"Уэмбли" останется местом проведения матчей сборной Англии, а также ключевых игр Кубка Англии.