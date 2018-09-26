Киевский митрополит Онуфрий внесен в базу "Миротворца"

В базу "Миротворца" попал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Это произошло после заседания Синода Украинской православной церкви. Как говорится на сайте УПЦ, митрополит Онуфрий является "агентом влияния Русской православной церкви на Украине и противником создания независимой поместной церкви в Украине".

Как уточняет ТАСС, основанием для внесения в базу стал отказ митрополита встречаться с экзархами Константинопольского патриархата, а также принятое 25 сентября решение священного Синода УПЦ потребовать от экзархов, "покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви".

Сайт "Миротворец" публикует персональные данные журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, "провинились" перед украинским национализмом.