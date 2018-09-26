У известного хоккейного тренера Майка Кинэна обнаружен рак

Известный канадский специалист Майк Кинэн имеет серьезные проблемы со здоровьем. В данный момент бывший главный тренер магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" проходит курс лечения от рака предстательной железы.

"Теперь я настоящий Железный Майк, потому что радиация навсегда останется во мне", — заявил Кинэн, которого цитирует РИА Новости. Страшный диагноз 68-летний тренер узнал в мае этого года.

Последним место канадца был пекинский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Кроме того, Кинэн работал во многих клубах НХЛ.