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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 1 час назад

Новости Наука

26 сентября 201814:33 Евгения Ефимова

Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории

Художественное представление гигантской птицы.
Иллюстрация Jaime Chirinos.

Конкуренция за звание самой гигантской птицы, когда-либо обитавшей на нашей планете, была серьёзной. Специалисты всего мира долго спорили о том, какое же пернатое существо заслуживает такого титула.

Ранее учёные считали, что основными фаворитами на присуждение вышеупомянутого звания являются ныне вымершие представители вида Aepyornis maximus, некогда обитавшие на Мадагаскаре. Между тем недавно исследователи представили нового грозного чемпиона, названного Vorombe titan.

Вес этой вымершей птицы достигал 800 килограммов (примерно семь современных страусов), а высота – трёх метров. V. titan принадлежал к семейству птиц, в существование которых люди долгое время даже не верили. Животное обитало на Мадагаскаре примерно 1200-1000 лет назад.

Крупнейшая в мире птица весила столько же, сколько и динозавр. И действительно, животное можно вполне сопоставить с европазавром, небольшим зауроподом с длинной шеей, который весил примерно 690 килограммов. Средний же вес V. titan составлял как раз 650 килограммов, пишут учёные.

Поясним, что семейство Aepyornithidae (так называемых слоновые птицы), к которому принадлежат огромные мадагаскарские птицы, традиционно разделяют на два рода: Aepyornis и Mullerornis. Особи семейства Aepyornithidae представляют собой вымершую группу гигантских нелетающих птиц, бродивших по Мадагаскару. Собственно, первый описанный учёными вид птиц A. maximus и считался самой большой птицей в мире.

Ведущий автор исследования из Зоологического общества при Институте Зоологии Лондона Джеймс Хенсфорд (James Hansford) и его коллеги решили проверить, так это или нет. Специалисты тщательно измерили размер и изучили форму сотен костей особей Aepyornithidae, собранных сотрудниками музея по всему миру. Изначально Хенсфорд считал, что самой крупной птицей станет особь одного из видов двух родов.

Отмечается, что некоторые из изученных костей были сломаны, поэтому учёный разработал компьютерную программу, позволяющую заполнить недостающие пробелы. После построения графиков размеров костей в программе, Хэнсфорд выявил три разных рода птиц и как минимум четыре различных вида. Здесь-то и возникло противоречие: как отмечалось выше, традиционно считалось, что у семейства два рода.

"Различные особенности означали, что они [особи, которым принадлежали кости] заслуживают отдельного названия рода. Я выбрал Vorombe, что на малагасийском языке означает "большая птица", — говорит Хенсфорд. Видовое название птицы "titan" – отсылка к другому названию Aepyornis titan.

Дело в том, что в 1894 году британский учёный Чарльз Уильямс Эндрюс собрал и изучил кости ещё более крупного вида птицы, чем A. maximus. Он утверждал, что кости принадлежали представителю совершенно нового вида, которого и назвал A. titan. Между тем другие специалисты посчитали, что это существо является крупной особью уже существующего вида A. maximus. Теперь же учёные подтвердили тогдашние предположения Эндрюса.

Несмотря на то, что Vorombe являлся невероятно огромной птицей, его рацион не особо отличался от более скромных сородичей. По словам Хенсфорда, животное питалось растениями, плодами, семенами и листвой, возможно, даже насекомыми.

Живя рядом с представителями родов Aepyornis и Mullerornis, особи Vorombe являлись самой большой мегафауной Мадагаскара. По мнению учёных, они также оказывали большое влияние на планету.

"Это связано с тем, что крупные животные оказывают огромное влияние на экосистему в целом, в которой они живут, контролируя растительность, поедая растения, распространяя биомассу и семена путём дефекации. Мадагаскар по-прежнему страдает от последствий исчезновения этих птиц", — считает Хэнсфорд.

На сегодняшний день учёные точно не знают, почему гигантские птицы вымерли 1000-1200 лет назад. Другое исследование, опубликованное Хенсфордом и его коллегами, предполагает, что в истории исчезновения птиц не обошлось без участия людей.

В работе, опубликованной в издании Science Advances, рассказывается о найденных следах порезов на древних костях Aepyornis и Mullerornis. Предполагается, что такие отметины были получены в результате охоты и разделывания мяса птицы людьми.

Несмотря на то, что гигантские птицы больше не обитают на Земле, некоторых из их родственников можно встретить и сегодня, например, нелетающих бескилевых. Речь идёт об известных всем страусах и эму, а также казуарах и миниатюрных киви. Хотя последние существа отличаются крошечным размером, новозеландские пернатые тесно связаны со своими гигантскими родственниками.

Результаты первого исследования представлены в научном издании Royal Society Open Science.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении останков крупнейшей летающей птицы. Мы также сообщали о гигантском вымершем пингвине, который был выше среднего баскетболиста.

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