Япония создает сверхзвуковые планирующие бомбы

Министерство обороны Японии планирует к 2026 году поставить на вооружение так называемые планирующие бомбы. По задумке местных разработчиков, эти боеприпасы будут стартовать с наземных пусковых установок на ракетном ускорителе, после чего сбрасывать двигатель и планировать к цели на сверхзвуке.

Радиус действия подобных бомб не разглашается, но он должен быть значительным, пишет агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Стоит отметить, что подобные боеприпасы разрабатывают во многих странах, правда, чаще для авиации, а не наземных установок. В частности, российское научно-производственное объединение "Базальт" выпустило планирующую бомбовую кассету ПБК-500У, которую в некоторых источниках называют "Дрелью".

По мнению создателей, подобное оружие дешевле ракеты, так как у него нет системы наведения и двигателя и в нем можно разместить больше взрывчатки. При этом дальность полета ПБК-500У, которая составляет несколько десятков километров, позволяет самолету сбросить бомбу, не подставляясь под удар вражеской ПВО.

В Израиле, кстати, разработана целая серия высокоточных боеприпасов Spice. Самые небольшие, Spice-250, весят всего чуть больше 100 килограммов, поэтому многоцелевой истребитель F-16 может взять до 16 таких бомб на борт, а F-15 – до 28.

Дальность планирования израильских боеприпасов достигает 100 километров, а невысокая мощность компенсируется точностью попадания: система наведения Spice ориентируется не только по координатам GPS, но и по изображению цели, загруженному в нее ранее.

Кроме того, уже существуют специальные комплекты Spice-1000 и 2000, они превращают обычные неуправляемые авиационные бомбы весом 500 и 1000 килограммов в высокоточные планирующие боеприпасы.