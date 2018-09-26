Теннис. Потапова и Гаспарян пробились в четвертьфинал турнира в Ташкенте

В столице Узбекистана Ташкенте продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В среду, 26 сентября, две россиянки смогли пробиться в четвертьфинал соревнований в одиночном разряде.

Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго круга за 1 час 14 минут обыграла сербку Ольгу Данилович со счетом 6:3, 6:3​​​. На следующей стадии соперницей 17-летней российской теннисистки станет восьмой номер посева из Словении Далила Якупович.

Другая россиянка Маргарита Гаспарян за 2 часа 8 минут победила пятую ракетку турнира немку Татьяну Марию со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2). Соперницей Гаспарян по четвертьфиналу турнира стала венгерка Фанни Штоллар. Которая обыграла россиянку Веру Звонареву (wild card) – 7:6 (7:2), 6:4.

Еще одна российская теннисистка Евгения Родина, посеянная под седьмым номером, в матче второго круга уступила немке Моне Бартель — 5:7, 6:4, 4:6​​​.