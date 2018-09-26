Пять высоток в Балашихе живут без света из-за криптофермы в подвале

Сразу несколько домов жилого комплекса в Балашихе ежедневно погружаются во тьму. Жители верхних этажей часами не могут попасть в свои квартиры из-за неработающего лифта. Остальные вынуждены коротать вечера при свечах. Перебои с электричеством начались, когда в подвальных помещениях появилась ферма. Что там разводят?

- Света нет третий раз. Вот это у нас происходит в коридоре.

Жилой комплекс "Эдельвейс-комфорт" в Балашихе каждый день на несколько часов погружается во мрак.

- У нас вырубается вода, потому что у нас крышная котельная, а там стоит насос, который качает воду.

Полностью обесточивают пять высоток, в которых проживают сотни семей.

- Дети не могут воспользоваться домашним дневником, не работают компьютеры, холодильник размораживается, продукты портятся.

- Поднимались мы по лестнице. Лифты не работают.

Из-за неработающих лифтов многие жители часами стоят на улице. Подняться пешком, например, на 20-й этаж под силу не каждому.

- Взяла целую сумку продуктов, она неподъемная у меня, прихожу — нет света. Вот я с двух часов не могу попасть домой!

Энергетики выключают рубильник из-за того, что товарищество собственников недвижимости задолжало 25 миллионов рублей. Жители утверждают: директор ТСН открыл в подземном паркинге настоящие фермы. Только вместо животных здесь разводят биткоины.

- В наших подвальных помещениях устроили ферму, где зарабатывают криптовалюту. Для этого нужно большое потребление электроэнергии и хорошая вентиляция, что у нас и есть.

По слухам, в жилом комплексе открыли сразу три фермы. Одну из них жители успели снять на видео со своих балконов. Правда, сейчас все оборудование надежно спрятано за стенами.

- Вот они — охлаждающие системы. Сейчас оно чуть-чуть разогреется, и отсюда пойдет просто жар.

Основателем ферм жители называют бизнесмена Константина Золотухина. Именно он недавно поставил во дворе шлагбаум и пытался собирать с владельцев квартир деньги за въезд. Объяснить, как всего за пару месяцев накопился огромный долг перед энергетиками, управдом наотрез отказался.

- Я по поводу отключения электричества хотел узнать. С чем связано? Почему отключается?

- Много хотите знать!

Жители говорят: управдом Золотухин сам себя назначает, переизбирает и единолично принимает любые решения. Для этого ему даже не требуется проводить собраний: в собственности ТСН — большая часть помещений.

- Нас никто туда на экскурсию, естественно, не водит, но шила в мешке не утаишь: 600 квартир столько электричества не потребляют.

"До мая текущего года потребление по этому жилому комплексу по договору с ТСН составляло порядка 3-4 миллионов рублей. Начиная с мая, оно постепенно повышалось сначала до семи, а потом — до 10 миллионов рублей ежемесячно", — рассказал начальник службы корпоративных коммуникаций ПАО "Мосэнергосбыт" Вадим Надточиев.

По просьбе городских властей "Мосэнергосбыт" возобновил подачу электричества, но при одном условии: ТСН поэтапно погасит долг.

"Добросовестные плательщики коммунальных услуг не должны страдать. Даже если действительно есть жители-должники, то ТСН должно в индивидуальном порядке вести претензионную работу именно с должниками, производить плановое отключение электроэнергии", — говорит начальник отдела информационной поддержки ЖКХ Управления ЖКХ администрации городского округа "Балашиха" Юлия Смирнова.

А жители готовят коллективное обращение в правоохранительные органы, чтобы на управдома, наконец, нашли управу.