Грузовик с отказавшими тормозами насмерть сбил девочку в Башкирии. Видео

В Михайловке у самосвала отказали тормоза, он потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль, а затем в жилой дом. Во время аварии многотонный грузовик сбил женщину и 13-летнюю девочку.

Школьница, приезжающая в Михайловку в местную музыкальную школу, за несколько секунд до столкновения вышла из маршрутки, после чего ее сбил несущийся с горы самосвал. Девочка погибла на месте.

Сбитая женщина и водитель грузовика с тяжелыми травмами были госпитализированы.