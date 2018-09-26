Мнительный вор сжег спрятанный после угона автомобиль в Подмосковье

Восемь с половиной месяцев ушло у столичных оперативников на поимку угонщика, который украл машину у москвича, спрятал ее в гаражном кооперативе, но не выдержал терзаний по поводу возможного преследования и задержания и сам же сжег автомобиль. Камера наблюдения зафиксировала мнительного злоумышленника.

Volvo стоимостью свыше 1,6 миллиона рублей угнали еще 10 января: владелец оставил его у дома на Открытом шоссе, а когда вернулся, автомобиля и след простыл. Позже выяснилось, что преступник с помощью спецсредств вскрыл и завел иномарку, а потом отогнал ее в Подмосковье, где спрятал в гаражах. Впрочем, в статусе нового владельца 52-летний москвич пробыл не более суток — опасаясь быть изобличенным, мужчина выкатил иномарку из гаража, облил бензином и сжег ее.

Расплата настигла предполагаемого угонщика в сентябре — его задержали на улице Анны Ахматовой. Суда он будет дожидаться за решеткой.