На юго-западе Москвы взорвали банкомат. Похищено 3 миллиона

В отделении "Райффайзенбанка" на юго-западе Москвы неизвестные взорвали банкомат и украли около 3 миллионов рублей, передает ТАСС.

По информации полиции, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные на улице Грина в отделении "Райффайзенбанка" при помощи воздушно-газовой смеси подорвали банкомат и забрали около 3 миллионов рублей". В результате ЧП никто не пострадал. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск грабителей.