Среди получивших венгерский паспорт в Закарпатье оказался украинский пограничник

Кадры из консульства Венгрии в Закарпатье, где гражданам Украины тайно выдавали паспорта этой республики, обнародовал действующий пограничник. Он же стал обладателем венгерского паспорта, заявил сайту 112.ua глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль.

"Кто выложил видео — это действующий пограничник нашей пограничной службы, который давал присягу и все это записал. С какой целью он это выложил — пусть с ним разбирается ГПСУ и их служба внутренней безопасности", — заявил политик, не исключив при этом, что автор видео мог выступать в качестве осведомленного агента.

19 сентября было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в Берегове. При этом дипломат просил новых граждан не ставить в известность власти Украины о проведенной процедуре.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении выслать из страны консула Венгрии. По его словам, Киев был осведомлен о незаконной выдаче паспортов и предупреждал Будапешт о нежелательности подобных действий.

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

Ситуация в Закарпатье, где проживают представители венгерского меньшинства, давно отравляет отношения между двумя странами. Обострение наступило после того, как Киев принял закон "Об образовании", тем самым введя запрет на обучение на родном языке для национальных меньшинств.