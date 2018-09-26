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Археология и история 1 час назад
Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Международная команда историков представила результаты увлекательной работы. Специалисты расшифровали текст древнеегипетского папируса возрастом около 1300 лет, и оказалось, что он хранит магическое любовное заклинание.
Расшифровкой текста папируса, который является частью коллекции Университета Маккуори в Сиднее, руководил Корши Досу (Korshi Dosoo) из Страсбургского университета во Франции. Он специализируется на изучении древних магических текстов и ритуалов.
Эксперт отмечает, что на папирусе присутствует изображение двух похожих на птиц существ, обращённых друг к другу. Они окружены фрагментами текста с отсылками к библейским персонажам и символам.
Текст написан на коптском языке, который использует греческую систему письма.
Исследователи не только провели расшифровку, но и сравнили папирус с другими похожими египетскими артефактами того времени.
В результате они заключили, что текст действительно содержит магическое заклинание, призванное укрепить любовь между двумя людьми.
Фигуры птиц, по мнению историков, не что иное, как двое влюблённых. У них есть небольшие различия, вероятно, для обозначения мужского и женского персонажа (первый располагается слева, второй справа). "Женщине" древний художник добавил уши или рога и что-то наподобие гвоздя около головы.
Также птицы имеют сразу две символические связи. Первая – внутренняя, между ними изображено нечто, что могло быть либо мужским половым органом, либо цепью (символ уз, вероятно). Вторая – внешняя, птицы заключены в полукруг, словно их обнимают человеческие руки.
По всей видимости, рисунок был лишь дополнением, усиливающим эффект, а главная роль всё же отводилась тексту, считают учёные.
В отрывках, которые им удалось расшифровать, есть фразы "Я призываю вас", "кто Христос, бог Израиля", "вы растворитесь", "каждый ребёнок Адама". Кроме того, текст содержит упоминание библейского персонажа Ахитофела, который был советником царя Давида и участвовал в заговоре против него. Вероятно, это намёк на то, что заклинание защитит влюблённых от дурных влияний и наговоров.
Также упоминаются экзотические мускусные духи, часто использовавшиеся для привлечения партнёров.
Историки полагают, что папирус был частью большой книги, возможно, своего рода "магического справочника". Заклинание создано не для приворота, а для укрепления или защиты отношений в уже сложившейся паре.
"Христианские литературные тексты из Египта, в которых упоминаются любовные заклинания, часто подразумевают, что проблема заключается не в том, что женщина не любит мужчину", — поясняет Досу в интервью Live Science. По его словам, речь скорее идёт о сложностях вроде любовного треугольника или невозможности брака, к примеру, когда семья кого-то из влюблённых против либо кто-то из них уже женат или замужем.
Любопытно, что папирус хранит ещё одну тайну: учёным неизвестно, как он попал в коллекцию Университета Маккуори. Сегодня в ней насчитывается порядка 900 папирусов, однако архивных записей о том, кто продал или пожертвовал именно этот, они не нашли.
Дело в том, что в связи с участившимися случаями мародёрства ЮНЕСКО в 1972 году запретило продажу древностей, которые были обнаружены и вывезены из Египта после этого года. Многие историки даже отказываются работать с подобными артефактами, пока не установлено их происхождение.
Между тем папирус, о котором идёт речь, пополнил коллекцию австралийского университета, по всей видимости, уже после выхода запрета.
Тем не менее в подлинности артефакта специалисты не сомневаются. Несмотря на то, что его законным владельцем может быть правительство Египта, было важно установить, что же скрывалось за древним текстом, заключают авторы работы.
Более подробно об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of Coptic Studies.
Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других древнеегипетских папирусах с указаниями, как подтвердить беременность и определить пол будущего ребёнка. Между тем в стране фараонов недавно обнаружили "мастерскую мумий", греко-римские бани и нетронутый древний некрополь.
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