Скоростной режим на многих московских улицах будет изменен
На одних трассах машины поедут быстрее, на других, наоборот, придется притормозить. Список дорог пока не утвержден: власти решили посоветоваться с москвичами на портале "Активный гражданин". Чем вызвана такая инициатива, и когда на улицах столицы появятся новые знаки?
Варшавское шоссе — одна из главных вылетных магистралей столицы — мало соответствует названию: движение в центр стоит, в сторону области — скорее ползет, чем летит.
- Есть эти промежутки непонятные, в общем-то, там условия-то позволяют, желательно, конечно, 80 если бы было — постоянный поток шел бы.
Даже по свободной многополосной магистрали быстро не проедешь: ограничение — 60 километров в час. Его на шоссе вводили еще во время реконструкции.
"Сейчас ремонт произведен, почему бы не допустить водителей делать те маневры, которые им обеспечивают безопасность движения и разгружают магистрали?" — говорит автоэксперт Ангелина Вовк.
- Все развороты уже сквозные сделаны, через дублеры, особенно дальше, поэтому все способствует увеличению скорости.
С водителями согласились и городские власти. Уже известно два участка Варшавского шоссе, где допустимую скорость поднимут до 80: от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАДа до Молодцовского проезда.
Если за город можно будет проехать с ветерком, то в центре, наоборот, придется притормозить. На многих улицах в пределах Садового кольца скорость собираются понизить до 40 километров в час.
"Часть из этих адресов будет вынесена на голосование на портале "Активный гражданин". Снижение скоростного режима в центральной части города обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для автомобилистов", — говорит заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.
Многие улицы на голосование выставлять даже не будут. Эти адреса автоматически попали в список по настоянию ГИБДД — там есть угроза безопасности. Как снижение скорости влияет на нее, можно посмотреть уже сейчас.
Одной из первых улиц в центре Москвы, где уже замедлили автомобильное движение, стала Малая Бронная. Тут разрешенную скорость снизили в два раза — с 40 до 20 километров в час, — и теперь автомобили здесь могут проезжать не быстрее, чем велосипедисты на соседних дорожках.
Водители большой разницы не почувствовали: на узкой улице, где на каждом шагу светофор или переход, вменяемый автомобилист и так разгоняться не станет.
- Тут ездит большая часть друг за дружкой, ищут место — с местами здесь вообще проблема, по восемь кругов вот так делаешь. С большой скоростью не припаркуешься, за кем-нибудь встанешь потихонечку.
А вот пешеходам на Малой Бронной стало спокойнее: гонки на Патриарших больше не устраивают.
- Вечером, когда тут раньше-то собирались на спортивных машинах — просто так уже не разгонишься.
В Европе средняя разрешенная скорость движения по городу — 50 километров в час. В Москве — 60, при том, что многие ездят под 80: штраф за превышение начинается именно с этой цифры.
"Автомобиль сбивает пешехода при резкой остановке — на скорости 50 километров в час у него есть шансы, причем шансы большие, выжить. При скорости 80 у пешехода никаких шансов нет — к сожалению, такие грустные исследования есть", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.
В ближайшие месяцы смену скоростного режима в центре и на вылетных магистралях будут согласовывать с местными жителями и ГИБДД. Новые знаки, как ожидается, появятся на дорогах Москвы в начале 2019 года.
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