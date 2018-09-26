МИД Венгрии: Порошенко разжигает ненависть к венграм

Украинский президент Петр Порошенко поддерживает государственную антивенгерскую политику. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе двусторонней встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

"Разжигание ненависти к венграм, инициированное и возглавляемое властями Украины, не прекратится, пока у власти находится действующий президент, поскольку, по его мнению, это дает ему общественную поддержку в условиях низкого рейтинга", — приводятся слова министра на сайте венгерского МИД.

Сийярто добавил, что предстоящие в будущем году выборы на Украине, возможно, изменят эту ситуацию.

Ранее украинские СМИ сообщили, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность власти Украины. Город Берегово находится около границы с Венгрией.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, Украина планирует выслать консула Венгрии из страны. В ответ на это в Будапеште заявили о возможности симметричного ответа.