В Иране ожил умерший шестимесячный ребенок

На северо-западе Ирана в полумиллионном городе Урмия произошло чудо. В морге ожил шестимесячный младенец, смерть которого ранее констатировали врачи. Чудо произошло во время ритуального омовения.

Семья ребенка ошеломлена случившимся, сообщает РИА Новости. Они благодарны за произошедшее чудо, отметил глава похоронной службы иранского города Амир Аббас Абедини.

Иранские врачи подтвердили, что возвращение к жизни после смерти – очень редкий и необычный случай у младенцев.