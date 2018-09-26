Дворцовый переворот: против Меркель восстал ее ключевой союзник
"Закат эпохи канцлера", "Восстание против Меркель". Так комментируют немецкие политики последние события в Бундестаге. Там неожиданно сменился лидер фракции ХДС/ХСС — ключевой союзник Ангелы Меркель. Последствия этого могут стать для Меркель фатальными. Сама же глава кабмина называет все происходящее "демократией".
Для Ангелы Меркель и ее ближайшего окружения неприятной неожиданностью стало уже то, что процедура выборов главы партийной фракции в Бундестаге не оказалась формальностью: впервые с 1973 года это были настоящие выборы с двумя кандидатами. А то, что победил не тот — вообще ужас.
"Я очень доволен результатами голосования, теперь самое главное — быстро приступить к работе", — заявил после выборов председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Ральф Бринкхаус.
125 голосов — за Ральфа Бринкхауса, 112 — за ветерана Фолькера Каудера, который руководил фракцией последние 13 лет и был человеком канцлера, ее адвокатом в парламенте. То, что Бринкхаус публично заявил о готовности "сотрудничать" с Меркель, никого не ввело в заблуждение относительно реальных дел. Frankfurter Algemeine Zeitung называет результат "дворцовым переворотом": зачищенная, казалось бы, от конкурентов, вышколенная на манер прусской армии партия перестала слушаться.
Заголовок: Lame duck Merkel. Теряющую свою команду канцлера в Германии уже сравнивают с "хромой уткой" по аналогии с Соединенными Штатами.
"Неожиданная победа Ральфа Бринкхауса должна показать Меркель: конец близок. Ни она, ни Каудер, судя по всему, понятия не имели, каков уровень недовольства", — пишет немецкая пресса.
Иллюзии единомыслия развеяны — ХДС, как комментируют это в газетах, предъявил вотум недоверия своему лидеру. Левые в Бундестаге тут же предложили канцлеру поставить вопрос о доверии перед всем парламентом. Меркель делать этого не будет, хотя и не считает нужным ускользать от жестких оценок.
"Я боролась за то, чтобы Фолькер Каудер остался на посту главы фракции ХДС/ХСС. Это и есть демократия. Конечно же, поражения случаются. И нет необходимости приукрашивать ситуацию", — заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Слоеный пирог проблем во внутренней политике Германии становиться толще, слои пропитывают друг друга. В последние недели канцлер разнимала коллег из Христианско-Социального союза и Социал-Демократической партии, которые сцепились из-за бывшего шефа контрразведки Массена, что стало очередным отражением их фундаментальных разногласий по миграции. Ханса-Георга Массена в итоге задвинули на должность советника в МВД к Хорсту Зеехоферу, который сам уже много месяцев в рамках подготовки к выборам в родной Баварии пытается максимально осложнить жизнь федеральному канцлеру и правительству. И это еще не считая фактора "Альтернативы для Германии". Только показалось, что более-менее успокоились, можно впрягаться в работу, так тут партия взбунтовалась — очередной паралич.
Tagesspiegel: издание отмечает, что Меркель из-за Бринкхауса в отставку подавать не будет, такой шаг "не соответствует ее характеру".
"А что это означает для нас? – спрашивает газета. — Точно не то, что нам обещали Меркель, Зеехофер и Налес: спокойная и нацеленная на результат работа по решению наших проблем. Как бы Меркель не было жаль, но коалиция и впредь будет занята сама собой".
Это то, к чему немцы не привыкли. Они привыкли, что правительство — это машина, а не шапито, что делу время, а политике — час перед выборами. И слом этого стереотипа отталкивает избирателя от правящей коалиции, коалицию от ее ядра — партии канцлера, партию канцлера от самой Меркель.
Ее уже много раз называли "хромой уткой", имея ввиду, что уж с партийной ногой у нее все в порядке. Дальше она, похоже, будет хромать на обе. Спустя ровно год после самой неубедительной победы на федеральных выборах Ангела Меркель все еще остается канцлером. Хватит ли сил еще на три года?
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