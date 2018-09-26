Фастфуд способствует развитию депрессии

Представители команды ученых из Британии, Австралии и Испании провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, постоянно употребляющие сладкую и жирную пищу, чаще склонны к депрессии. Впрочем, не факт, что диета вас от нее убережет, сообщает Guardian.

Исследователи проанализировали режим питания почти 33 тысяч человек из пяти стран, пытаясь установить связь между их каждодневным рационом и депрессией. Ученые назвали фастфуд-диету "воспалительной", и на то есть причины.

По словам главы исследовательской группы Камиллы Лассаль, если есть в основном жирную и сладкую пищу, можно заработать системное воспаление, которое затронет не только кишечник, но и весь организм.

"Опасные "воспалительные" молекулы могут затронуть разделы мозга, которые отвечают за настроение", — отметила ученая.

Исследователи утверждают, что нездоровое пища может не только усугубить депресиию, но и стать причиной ее возникновения. Чтобы избежать этого, ученые советуют попробовать средиземноморскую диету и начать питаться рыбой, овощами, фруктами и орехами.

Впрочем, профессор метаболической медицины из Университета Глазго Нэйвид Саттар не согласился с утверждениями коллег. По его словам, человека сложно вывести из депрессией одной лишь диетой.

"Люди с неустойчивой психикой часто питаются плохо. Правильное питание, к сожалению, никак не поможет их состоянию", — заметил Саттар.