Сергей Шляпников: мы сами отдали инициативу бразильцам

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал игру третьего раунда чемпионата мира с бразильцами. По мнению наставника команды, россияне не смогли забить важные мячи в концовке партии и сами отдали инициативу сопернику.

"Мы не добили несколько важных мячей в концовке. Замены работали, все понимали свою задачу, но в концовке не сыграли несколько мячей, поэтому такой результат", — цитирует Шляпникова ТАСС.

"Это не бразильцы перехватили инициативу, это мы им ее отдали, нам не хватило концентрации", — добавил главный тренер российской команды.

Напомним, что сборная России, выиграв первые две партии, уступила в итоге бразильцам со счетом 2:3. Следующим соперником россиян станут американцы. Встреча между ними состоится 27 сентября.