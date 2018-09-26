"Динамо" победило "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Кубка России

На стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве состоялась встреча 1/16 финала Кубка России между столичными "Торпедо" и "Динамо". Гости одолели хозяев поля с минимальным счетом 1:0 и пробились в следующий раунд турнира.

Единственный мяч в этой встрече был забит Евгением Марковым на 34-й минуте первого тайма. Больше зрители голов не увидели.

Результаты других матчей 1/16 финала Кубка России: "Химки" – "Рубин" – 0:1, "Чайка" – "Анжи" – 1:2, "Нижний Новгород" – "Уфа" – 0:0 (5:3 по пенальти).