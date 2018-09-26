За паспорт Виктора Цоя отдали 9 миллионов рублей

Паспорт Виктора Цоя продан за 9 миллионов рублей на торгах аукционного дома "Литфонд".

Как передает ТАСС, стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Записная книжка легендарного музыканта была продана за 3 миллиона рублей, рукопись песни "Хочу перемен!" ушла за 3,6 миллиона рублей.

Паспорт Виктору Цою был выдан в 16 лет с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда.

Виктор Цой является культовым отечественным исполнителем, основателем и лидером группы "Кино". Родился в 1962 году в

Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.