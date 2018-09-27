Продано! Личные вещи Виктора Цоя сменили владельца

Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 миллионов рублей. На торги также были выставлены записная книжка музыканта и рукописный черновик его песни "Перемен". Каждый из этих лотов также ушел с молотка за несколько миллионов рублей. Торги проводил аукционный дом "Литфонд", куда ценные вещи передал мужчина, который представился хорошим знакомым Цоя.

Маяковский, Утесов, Радищев, Есенин, Бальмонт, Шаляпин, Распутин, Ахматова, Бродский и ещё сотни известных фамилий, навечно оставивших свой след в истории. Их письма, автографы, книги, фотографии, почти 400 уникальных лотов представлены на аукционе Литфонда — без малого, шедевры национального значения.

Среди редчайших книжных изданий, брошюр и рукописей, 4 лота, составляющих особый интерес, ведь обладают коллекционной ценностью музейного уровня. Мечта любого коллекционера — лоты 363, 364, 365 и 366. Паспорт, записная книжка и две рукописи песен, сделанные рукой автора — личные вещи Виктора Цоя.

Два с половиной миллиона рублей — начальная ставка за паспорт рок-звезды, выданный 79 году прошлого века, и когда то забытый им в квартире у друга. В этом документе увековечены невероятные значимые этапы жизни певца — штамп о браке с Марьяной Родованской в Ленинградском ЗАГС, и прописка в двух культовых квартирах, на улице Бассейной, где прошли детство и юность легенды, и на проспекте Ветеранов, последнее место жительства Цоя. После долгих торгов цена вырастает почти в три раза и уходит с молотка за 9 миллионов.

3 миллиона — итоговая стоимость записной книжки, куда своей рукой Цой вносил номера Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и других рок-музыкантов. И три миллиона шестьсот за ставшим знаковым и для группы "Кино" в частности и для всей страны в целом, текст песни "Перемен", написанный от руки, самим Цоем. Черновик песни "Любовь — это не шутка" ушёл за 550000 рублей.

Удивительно, но эти артефакты несколько десятилетий пролежали за холодильником в квартире на улице Рубинштейна, недалеко от Ленинградского рок-клуба, куда Цой, с супругой и друзьями, часто приходил в гости к товарищу. Уникальные вещи, принадлежавшие символу эпохи российской рок-музыки, изначально пытались продать на сайте быстрых объявлений, цена, по сравнению с той, за которую ушли лоты с аукциона, была и вовсе смешной, всего-то 40000 рублей. Новые владельцы пожелали остаться анонимными. В ближайшем времени проданные паспорт, рукописи и записная книжка отправятся из хранилища Литфонда к новым владельцам.