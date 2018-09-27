На части территории Дагестана введен режим КТО

В Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана на ограниченной территории введен режим контртеррористической операции (КТО).

По информации представителя пресс-службы Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, режим был введен в 06:30 по московскому времени, передает ТАСС. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску боевиков и их пособников. На время действия режима КТО будет введен ряд специальных мер и временных ограничений.