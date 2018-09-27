Курьезы Генассамблеи: дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы и день рождения Порошенко

Американские обвинения и угрозы, чаяния и казусы Киева, а также британская кампания против Москвы. Западная пресса смакует самые яркие моменты Генассамблеи ООН.

Дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы, причем не российское, и день рождения Петра Порошенко. Лидеры и представители стран разрываются между заседаниями Совбеза, залом Генассамблеи, коридорным караулом журналистов. Третий день мероприятий высокого уровня богат на заявления.

Петру Порошенко на день рождения, который он встретил на работе в Нью-Йорке, подарили время. С трибуны Генассамблеи он вещал дольше положенного по регламенту, причем на английском. Скрупулезные журналисты посчитали – три четверти речи посвятил России. Призвал ужесточить санкции из-за Крымского моста, который Крымским не назвал ни разу. Мост, дескать, мешает украинскому судоходству.

Украина с США, Францией и Германией готовит для Совбеза ООН проект резолюции о миротворческой миссии. То есть, еще не исполнив минские соглашения, хочет для миротворческой миссии так называемого сильного мандата на территории Донбасса, видимо без согласия народных республик.

Глава украинского МИД Павел Климкин в Нью-Йорке призывал давить на Россию, чтобы не блокировала инициативу с миротворцами. Потом, измученный джетлэгом, на выступлении руководителя, уснул. Подтверждая серьезность антироссийских намерений, генсеку ООН в среду Порошенко передал ноту о расторжении договора о дружбе с Россией.

Не дружит с Россией и Британия. Тереза Мэй дала это понять еще на заседании Совбеза, и подтвердила с трибуны Генассамблеи.

Риторику в стиле "хайли-лайкли" глава российского МИД осудил на Совбезе. А выйдя к русскоговорящим журналистам, применил уже непереводимую метафору – детский сад.

"Мэй не впервые раз делает такие высокомерные заявления, просит нас сознаться в том, что мы это сделали, но доказательств никаких не предъявляет, ссылаясь на "вы сами все знаете". Так не делается, это детский сад", — сказал Лавров.

Председатель Совбеза Дональд Трамп неожиданно блеснул антикитайскими настроениями. Сказал, что Пекин мстит за торговую войну. Хочет повлиять на ноябрьские выборы в Конгресс. МИД Китая обвинения отверг, назвав безосновательными.

"Китай попытался вмешаться в наши выборы, чтобы я проиграл, ведь раньше они не сталкивались с таким вызовом. Я бы хотел открыть Китай для наших фермеров и промышленников, однако Китай не хочет открываться. Они установили пошлины в размере 25-55 %, мы же в ответ не делали ничего. Теперь ситуация иная. И теперь мы в выигрыше", — заявил президент США.

Пока Трамп выигрывал у Китая, Россия, Иран и Турция проводили в Нью-Йорке встречу по Сирии в астанинском формате. Также Сергей Лавров принимал северокорейского коллегу. В Совбезе ООН в четверг как раз заседание по КНДР. Намечена и министерская встреча стран БРИКС.