Чтобы получить новый кредит МВФ, Украине придется выполнить четыре условия

Международный валютный фонд выдвинул Украине условия для получения нового кредита.

Условий четыре: Киеву предстоит повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. По данным издания "Экономическая правда", что МВФ перестал доверять киевским властям, поэтому потребует сначала выполнить взятые на себя обязательства.

Всего МВФ в рамках четырехлетней программы помощи должен был перечислить Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе — второй, на 1,7 миллиарда. Третий и четвертый транш в миллиард долларов каждый Киев получил в сентябре 2016-го и в 2017-м.

Власти Украины хотели получить пятый транш до конца 2017 года, однако денег им не дали до сих пор. При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9 и 10,9 процента соответственно, передает РИА Новости. Кроме того, в стране выросли цены на газ и услуги ЖКХ. Стоимость одной тысячи кубометров газа для населения с 2013 года выросла в 9,5 раза.