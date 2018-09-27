Хоккеист умер во время матча на ледовой арене в Москве

Трагически завершилась встреча любительских команд "Сокол" и "Диал-Дент" в рамках Окружной хоккейной лиги в Южном Бутове — одинцовский спортсмен почувствовал себя плохо и умер прямо на льду, сообщает Sport24. Очевидец снял на видео последние секунды жизни 42-летнего Максима Газуко.

Инцидент произошел еще в минувшее воскресенье, 23 сентября, но известно о нем стало только сейчас. На кадрах видно, как защитник "Сокола" после борьбы за шайбу у ворот останавливается недалеко от рефери и теряет сознание. На помощь бросились сначала игроки, а потом и дежуривший медик.

К сожалению, реанимационные мероприятия успеха не принесли — к моменту прибытия кареты скорой помощи Максим Газуко скончался, так и не придя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.