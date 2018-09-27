Теннис. Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

В китайском Ухани продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал соревнований.

В четвертьфинальном матче российская теннисистка уступила проиграла 16-й ракетке турнира австралийке Эшли Барти. Встреча продолжалась более двух часов и завершилась поражением Павлюченковой со счетом 2:6, 7:5, 4:6.

В полуфинале австралийка встретится с победительницей четвертьфинальной игры между словачкой Доминикой Цибулковой и белоруской Ариной Соболенко.