В Сочи пройдет транспортный форум "PRO//Движение 1520"

Алена Зябкина, президент Некоммерческого партнерства защиты интересов грузовладельцев в сфере железнодорожного транспорта рассказала о том, что ждет от Международного железнодорожного форума.

Международный транспортный форум "PRO//Движение 1520", который пройдет с 1 по 3 октября в Сочи, организаторы приурочили к 15-летию со дня образования ОАО "РЖД", обозначив при этом его целями не столько подведение итогов, сколько определение вопросов стратегического развития компании, железнодорожной отрасли, сети железных дорог в целом.

Не случайно одним из ключевых вопросов форума станет обсуждение развития коридора "Восток-Запад", который должен повысить транспортную связность не только центральной части России с Дальним Востоком, но и превратить российские железные дороги в мост объединяющий Европу, Россию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И естественно, что приоритетами здесь становится решение актуальных вопросов ускорения грузоперевозок, повышения их качества, а также участие железных дорог в e-commerce, оборот которой, прежде всего, связан с организацией качественной логистики и скоростью доставки.

В связи с этим для участников нашего партнерства важно, чтобы новая коммуникационная площадка стала площадкой инноваций, где презентуются, обсуждаются новые, интересные, возможно, нестандартные и даже самые необычные идеи, направленные на развитие железнодорожной отрасли, ОАО "РЖД" соответствующие смене технологического уклада экономики, ее цифровизации.

Поэтому мы надеемся на обсуждение в рамках форума "PRO//Движение.1520" идей создания клиентских сервисов, не уступающих по инновационности и комфортности в использовании онлайн-технологии Сбербанка. Для участников грузоперевозок, когда мы говорим о необходимости повышения их удобства и скорости, важно создание таких цифровых сервисов, которые позволяли бы организовывать и отслеживать бизнес-процессы и в оперативном режиме принимать управленческие решения в сфере логистики.

Кроме того, развитие транспортных коридоров, как по горизонтали Восток-Запад, так и по вертикали Север-Юг с развитием Северного морского пути, требует формирования новых механизмов комплексного взаимодействия и развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, как единого транспортного организма. В рамках развития клиентоориентированности транспортных компаний, грузовладельцы должны иметь равный доступ к инфраструктуре на маршруте доставки, а также некие комплексные решения для вопросов, возникающих при перевозках грузов.

Тем более что за прошедшие 15 лет ОАО "РЖД" прошла серьезный путь трансформации из монополиста, диктующего условия, в крупного игрока транспортного рынка, заинтересованного в партнерских отношениях с участниками перевозочного процесса. Этому способствуют и недавно созданные добрые традиции общения топ-менеджмента ОАО "РЖД" с экспертным сообществом, которое, как мы надеемся, будет продолжено в рамках вновь созданного международного форума.