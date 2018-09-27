Центр Москвы посыпало снежной крупой

Метеорологи считают, что осадки, прошедшие в центре Москвы, корректнее назвать не градом, а снежной крупой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пришел к такому выводу, проанализировав данные с метестанций и фотографии.

Как пояснил Вильфанд "Интерфаксу", снежная крупа отличается от града тем, что она не целиком состоит из твердого льда, а "рыхлая по краям", хотя ее ядро может быть твердым. "Это не снежинки и не град. Чтобы был град в такой ситуации, как сейчас, облачность должна быть на высоте 8 километров, а сейчас она на высоте 6 километров, и нулевая изотерма должна быть на высоте 500 метров, в то время как сейчас на высоте 1,3 километра", — отметил синоптик.

Данное метеособытие носит локальный характер. В Москве снежная крупа наблюдалась, в частности в районе Тверской около 14:10 четверга.