Барбра Стрейзанд выпустила гневную песню про Трампа

76-летняя певица Барбра Стрейзанд выпустила песню "Don't Lie to Me" ("Не ври мне"), которую звезда посвятила Дональду Трампу и нынешнему политическмоу режиму в стране, сообщает AP.

"Как ты можешь спать спишь, когда мир рушится? Когда все, что мы построили, сыпется? Как ты спишь, когда мир в огне?", — поет Стрейзанд в новой песне.

Певица также просит Трампа извиниться за все, что он сделал с Америкой. Ранее Стрейзанд не раз говорила, что Трамп – враг демократии, а также исповедует совсем иные ценности, чем отцы-основатели США.

"Мы должны отстоять истинный американский дух", — говорит Стрейзанд.

Антитрамповская композиция войдет в новый альбом певицы "Walls", который станет ее первой пластинкой за последние 13 лет. Запись выйдет 2 ноября.