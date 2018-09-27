Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв США

Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Во втором матче третьего группового раунда россияне потерпели поражение от команды США. Встреча прошла в итальянском Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу американцев.

Напомним, ранее на этом этапе, где в двух группах играют по три команды, сборная России уступила команде Бразилии – 2:3. Таким образом, по итогам третьего группового этапа в активе российской команды 1 очко, а у США и Бразилии – 3 и 2 соответственно. Именно они гарантировали себе попадание в полуфинал турнира и 28 проведут матч за первое место в группе.

Отметим, что мужская сборная России никогда не побеждала на чемпионатах мира. Шесть побед было в активе сборной СССР, последняя из которых датирована 1982 годом.