Женская сборная России обыграла соперниц из Израиля на шахматной олимпиаде

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Женская сборной России в четвертом туре соревнований встречалась с командой Израиля. Российские шахматистки оказались сильнее оппоненток со счетом 3:1.

В составе сборной России победы одержали Валентина Гунина и Ольга Гиря. Александра Костенюк и Наталья Погонина сыграли с соперницами вничью.

После четвертого тура в копилке россиянок три победы и одно поражение на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершится 5 октября.