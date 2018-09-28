Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
США: инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии
Инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.
"Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе... Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить", — сказал Джеффри, комментируя инцидент с российским самолетом в Сирии на брифинге в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
По его словам, инцидент показывает, что конфликт в Сирии необходимо "заморозить любым возможным способом", передает РИА Новости.
Российский Ил-20, который находился недалеко от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время израильские самолеты атаковали объекты на территории Сирии, сирийская противовоздушная оборона отстреливалась и одна из сирийских ракет попала по российскому самолету.
По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе слишком поздно (за минуту до его начала, что идет вразрез со всеми заключенными договоренностями), дезинформировал относительно района удара (он наносился по западной части Сирии, а не по северной, как о том российских военных "предупредили") и не сообщил о местонахождении самих истребителей.
И в итоге израильские летчики прикрылись от сирийской ПВО российским самолетом, который был поражен как наиболее крупная и ближняя цель. Более того, после израильтяне долго не очищали воздушную зону для проведения спасательной операции, да и помощь свою в этой операции предложили с большой задержкой — практически на час.
После этого происшествия Москва заявила о поставке в Сирию систем ПВО С-300, которые хотели передать Сирии еще несколько лет назад, но не стали этого делать по просьбе того же Израиля.
Ранее по теме
-
Семь стран во главе с США признали, что с помощью военных методов конфликт в Сирии не решить5 часов назад
-
Нетаньяху: гибель Ил-20 могла привести к более серьезным последствиям19 часов назад
-
В Киргизии задержан вербовщик, отправивший в Сирию 100 человек19 часов назад
-
Лавров: боевые отравляющие вещества в Сирии есть у террористов1 сутки назад
-
Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представлен к орденам Мужества2 суток назад
-
Великобритания готова принять членов организации "Белые каски"2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пенсионные изменения приняты в окончательном чтении
- Трех сестер Хачатурян, зарезавших отца, выпустили из СИЗО
- Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
- Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали икону
- Мать Цапка досрочно вышла на свободу
Самое читаемое
-
Миллионер ради любовницы объявил войну на уничтожение жене и сыну
- Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II вступил в брак
- Актриса Ольга Павловец рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Эротическая вечеринка в вузе: первокурсницу уволили с работы
- 6-месячный младенец ожил в больничном морге
Авто.Вести.Ru
-
Volvo представила новейший кросс-вагон V60 Cross Country
- Почему за "роботами" будущее и чем удивит россиян марка Haval?
- Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Новый Mercedes-Benz GLE: сроки появления в России
- В России подорожали популярные модели Renault (следующая - Lada)
Экономика
-
СМИ: Индия намерена купить С-400 вопреки санкциям США
- Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или что купить Абрамовичу вместо "Челси"
- Анализ больших данных: от традиционных отчетов к управлению будущим
- Как Россия планирует создавать сильную экономику
- Почему Трамп угрожает ОПЕК?
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
6 продуктов, которые полезнее, чем кажутся
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Диеты повышают риск смерти от инсульта, атеросклероза и рака
Вести в 20.00
-
Энергетика, Каспий и дзюдо
- В Нью-Йорке Порошенко как мог подражал Трампу
- Природная аномалия: на Урале сошел гигантский оползень
Москва 24
-
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Москву испытывает на прочность североатлантический циклон
- В Балашихе электричка протаранила автомобиль такси
- Жильцы дома на Вавилова десять лет не могут избавиться от соседства с борделем
- Сортировать багаж в аэропорту Домодедово будут роботы
- В "Аптекарском огороде" набирает популярность проект "Сенсорный сад"
- Грибной сезон в Подмосковье: как не стать жертвой отравления
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Астрономы нашли звёзды, с которых могла прилететь межзвёздная комета Оумуамуа
- Размером с динозавра: определена самая огромная птица в истории
- Древний ретровирус может провоцировать развитие наркотической зависимости
- Историки изучили египетский папирус с магическими рисунками и любовными заклинаниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов