Игорь Чугайнов возглавил футбольную "Сибирь"

Игорь Чугайнов назначен главным тренером клуба ФНЛ "Сибирь" (Новосибирск). Ранее 48-летний специалист входил в штаб курского "Авангарда".

"Сибирь" неудачно стартовала в чемпионате России. Главный тренер Сергей Кирсанов был отправлен в отставку, и действиями команды руководил Евгений Обгольц. После 13 тура "Сибирь" занимает предпоследнее, 19 место в турнире ФНЛ.

Новым тренером "Сибири" стал бывший защитник "Локомотива", "Торпедо" и сборной России Игорь Чугайнов. Перед Чугайновым поставлена задача сохранить команду в ФНЛ.