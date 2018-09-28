Россиянки Потапова и Гаспарян сыграют в финале теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте определились финалисты проходящего там теннисного турнира ВТА. В матче за главный приз сыграют россиянки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

Первой финалисткой турнира стала Анастасия Потапова. В полуфинале Анастасия обыграла в двух сетах украинскую теннисистку Екатерину Козлову 6:2, 6:3. Поединок продолжался 56 минут.

Вслед за Потаповой в финал пробилась Маргарита Гаспарян. Маргарита нанесла поражение немке Моне Бартель. Первая партия осталась за Бартель 6:4, но в двух следующих сетах сильнее была Гаспарян 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.