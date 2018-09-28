"Золотая осень", велопробег и "Парижские вечера" в Москве: афиша на выходные

В столице стартовал ежегодный гастрономический марафон, на который съехались фермеры со всей страны. Тех, кто уже начал мерзнуть, приглашают вернуться в лето и совершить морскую прогулку в "Москвариуме". И, конечно, нельзя пропустить исторический велопробег.

Москва гастрономическая: фестиваль "Золотая осень" на десять дней превращает столицу в масштабную ярмарку: овощи, фрукты, сыры, мясные деликатесы, рыба и многое другое. В этом году площадки — не только в центре города: в районе Новокосино для фестиваля построили целый средневековый город.

Больше тысячи участников со всей страны привезли в столицу свою продукцию. От Манежной до площади Революции раскинулась рыбная ярмарка — на прилавках в изобилии морепродукты, северная рыба и астраханская икра.

Твердые и мягкие, молодые и зрелые, рассольные, с плесенью голубой и белой — все это о сырах. Десятки сортов можно будет продегустировать на Кузнецком мосту. Московские рестораторы приготовили специальное фестивальное меню, а на познавательных прогулках все желающие смогут узнать, где за столом собирались советские партийные лидеры, театральная богема и великие князья.

В воскресенье — историческая велореконструкция в парке Горького: уникальная возможность увидеть самые разные антикварные модели за всю историю двухколесного транспорта. Участники облачатся в костюмы разных лет и поедут по набережным Москвы. Старт — под Крымским мостом.

Те, кто осенние дни предпочитает проводить в тепле, могут отправиться в музей. В залах Пушкинского — мировая премьера: Руссо, Модильяни, Аполлинер и Фера — более 30 полотен из крупнейших галерей Франции. А еще — рисунки и уникальные исторические документы. Все это можно увидеть на "Парижских вечерах" баронессы Эттинген.

А в биологическом музее имени Тимирязева завтра открывается выставка "Планета орхидей". В экспозиции — самые необычные сорта из частных коллекций. Каждый день — выставки, мастер-классы для цветоводов и, конечно, непередаваемые ароматы цветения.

"Москвариум" приглашает всех отпраздновать Всемирный день моря. В программе — выступления белух, арапайм и байкальских нерп. У посетителей будет уникальная возможность покормить этих артистов и увидеть открытую тренировку в аквариуме.

И если все же останется свободное время, стоит напомнить: большинство столичных театров уже открыли новый сезон и ждут зрителей на премьеры и популярные спектакли прошлых сезонов.