28 сентября 201815:10
Арестован казанец, избивший заблудившегося аутиста
Московский районный суд Казани арестовал до 26 октября 43-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении ребенка-инвалида.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова, 19 сентября в отдел полиции Казани поступило заявление об избиении 17-летнего подростка у станции метро. По версии следствия, юношу избил 43-летний мужчина, который скрылся после содеянного. На следующий день установили личность нападавшего.
Позже стало известно, что пострадавший подросток страдает аутизмом. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
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