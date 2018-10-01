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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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1 октября 201808:10

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о годовалом Сёме Чернышеве из Тольятти.

Мальчик родился с непроходимостью кишечника, и на второй день жизни его прооперировали: удалили полтора метра тонкой кишки. А всего Сёма перенес уже четыре операции. После тяжелых хирургических вмешательств удалось сохранить лишь часть кишечника, поэтому организм мальчика пока не усваивает обычную пищу в необходимом объеме – ему необходимо дополнительное внутривенное питание. Семья с двумя детьми живет скромно, оплата дорогого питания родителям не по силам.

Из письма Анны Чернышевой, мамы Сёмы:

"Наш сын родился с тяжелым диагнозом: у Сёмы аномалия развития тонкого кишечника, синдром короткой кишки. На второй день жизни ему сделали операцию – врачи удалили поврежденный участок тонкого кишечника. Следом Сёма перенес еще две операции, ему установили колостому (искусственное отверстие для выведения каловых масс). Но состояние сына оставалось тяжелым: сохранялась непроходимость кишечника, он не мог сам есть, питание получал через венозный катетер, почти не набирал вес. Нас направили на обследование в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Здесь в феврале этого года Сёмочку прооперировали – удалили колостому и сформировали гастростому. Но внутривенное питание, которое пока Сёме жизненно необходимо, государством не предоставляется бесплатно – его надо покупать самим. А нам это не по силам: в семье двое детей, муж работает маляром, его зарплаты едва хватает на жизнь. Один раз читатели Русфонда уже спасли нас – помогли купить внутривенное питание. Низкий всем поклон! Сёмочка сейчас хорошо прибавляет в весе, у него наладился стул, он понемногу ест с ложечки. Улучшения очевидны. Но пока без внутривенного питания нам не обойтись. Очень надеюсь на вашу помощь!"

Для спасения Сёмы Чернышева не хватает 939 367 руб.

Детский хирург РДКБ Юлия Аверьянова (Москва): "У Сёмы атрезия тонкого кишечника, синдром короткой кишки. Для того чтобы кишечник адаптировался к самостоятельной работе, ребенку необходимо парентеральное (внутривенное) питание".

Внимание!

Цена питания 1 308 406 руб.

369 039 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 939 367 руб.

ПОМОЧЬ СЁМЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,087 млрд руб. В 2018 году (на 27 сентября) собрано 1 153 500 757 руб., помощь получили 1594 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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