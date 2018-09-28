Бывший фронтмен The White Stripes представит в Москве новый альбом

В ближайший понедельник, 1 октября, мистер Джек Уайт выступит в московском клубе "Adrenaline Stadium". Концерт состоится в рамках турне в поддержку нового альбома "Boarding House Reach".

Бывший участник дуэта The White Stripes Джек Уайт прекрасно вписался в образ тех рокеров, которых сегодня привечают более всего (представитель интеллектуального пролетариата с долей мизантропии в характере).

Совершенно негеройского вида певец, гитарист, задира и интроверт на глазах превратился в настоящего, махрового американского героя. Не эпического калибра Курта Кобейна, но наиболее близко приближающегося к тому архетипу "человека в черном", хмурого и мужественного покорителя бескрайних просторов с неискоренимой чудинкой, который, казалось, бесследно исчез со смертью Джонни Кэша.

В новом Альбоме Джек в кои-то веки отвлекся от усердного обдирания Led Zeppelin (хотя его ретроградские симпатии по-прежнему налицо). На авансцене буйный гаражный рок вперемешку с психоделическими надрывами, неожиданные ритмические сбивки, хрипы какие-то и стоны – иногда и не поймешь, то ли у тебя проигрыватель заело, то ли у пухлого детройтского рокера в голове тараканы размером с бульдозер.

Услышать вживую эту совершенно неотразимую угловатую музыку и лицезреть ее эксцентричного автора дорогого стоит.

Начало концерта – в 20:00, 1 октября, "Adrenaline Stadium".