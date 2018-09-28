КРЭТ: российские системы РЭБ могут парализовать израильскую авиацию

Современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, которые планируют поставить в Сирию, способны буквально обезоружить израильские ВВС. Они подавят работу радаров, автоматизированных систем управления, связи, заявил первый заместитель главы концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

Эти же комплексы должны вывести из строя высокоточные ракеты и бомбы, которое наводятся по координатам GPS: они просто заглушат сигналы навигационных спутников, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Михеева.

В частности, Россия может передать Сирии комплексы РЭБ "Житель" и "Красуха-С4". Последний, например, адаптируют к новым условиям службы. Это значит, что он будет работать в одной системе с ЗРК, радарами и даже авиацией.

"Красуха-С4" – это одна их самых современных отечественных станций РЭБ. Ее главная задача – засечь, а потом ослепить практически любой авиационный радар на расстоянии до 300 километров. Жертвами "Красухи-С4" могут стать не только истребители, но и самолеты дальней радиолокационной разведки AWACS. А подавлением сотовой, спутниковой и радиосвязи противника займется станция "Житель". Она отключает все это в радиусе 20-30 километров.

Также Михеев добавил, что в Сирии будет сформирована полноценная группировка РЭБ. К ней подключатся даже корабли, которые еще больше повысят ее эффективность. Помимо этого, в Арабской Республике создадут систему контроля воздушного движения и государственного опознавания, чтобы избежать дружественного огня.

Напомним, 17 сентября в Сирии был сбит ракетой комплекса С-200 российский разведывательный Ил-20. Министерство обороны РФ уверено, что главные виновники гибели 15 россиян, которые находились на борту самолета, – пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля. Они специально подставили Ил-20 под огонь сирийских систем противовоздушной обороны, чтобы ракета не попала в них.